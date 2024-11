Decorre na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, a cerimónia de entrega das bandeiras Eco-Escolas aos diversos estabelecimentos de ensino do concelho da Calheta.

A cerimónia do hastear das bandeiras verdes terá lugar no Centro Cívico do Estreito da Calheta, pelas 11h00, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, bem como de outras entidades locais e regionais. Os diretores das escolas e os coordenadores Eco-Escolas também têm presença confirmada no local.

O galardão será atribuído aos 10 edifícios escolares deste Município que no último ano letivo estiveram envolvidos no Programa Eco-Escolas, abrangendo-se desta forma, e uma vez mais, a totalidade da rede escolar do concelho.

Esta é, portanto, uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido por alunos e professores no Programa Eco-Escolas, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), em benefício da sustentabilidade ambiental do concelho da Calheta, durante o ano letivo 2023/2024. O Município, que reconheceu desde a primeira hora a importância da iniciativa, é também parceiro do programa, assumindo a sua colaboração junto das escolas.