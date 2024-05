A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos realizou uma visita técnica à obra de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra D’ Água, situada ao Caminho da Achada dos Aparícios, Serra D’Água, Concelho da Ribeira Brava.

De acordo com um comunicado do conselho diretivo regional da ordem, esta visita contou com a receção e acompanhamento do dono de obra, fiscalização e entidade executante.

Adianta a mesma fonte que os 19 membros presentes da Secção Regional da Madeira da OET, tiveram a oportunidade de conhecer as diferentes fases desta obra financiada ao abrigo do PRR, assim como três frentes de obra (câmara de carga, conduta forçada e edifício da Central).

Nesta visita foi evidenciada a interligação entre as várias especialidades de engenharia que se concentraram na execução deste projeto complexo e de enorme interesse técnico..