A encenação dos Passos da Paixão de Cristo foi cancelada devido às condições meteorológicas.

A iniciativa, com cerca de três décadas, iria acontecer no Pico da Torre, em Câmara de Lobos e contava com cerca de 70 jovens.

Cumpre recordar que a encenação iria contar com diferentes autos que retratam a passagem de Jesus em Jerusalém, ‘A Última Ceia’ e o ‘Lava-Pés’, ‘A Traição de Judas’, ‘A Condenação de Jesus e as suas causas’, ‘A Caminhada de Jesus para o Calvário’, ‘A Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus’ e, ainda, ‘No Sepulcro, a procura de um sentido’.