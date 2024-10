A Embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fábián, e o cônsul honorário daquele país na Região, Pedro Veiga França Pereira, congratulam-se, hoje, pelo crescente número de turistas húngaros na Madeira.

A congratulação teve lugar durante uma audiência de apresentação de cumprimentos, decorrida hoje, no Palácio de São Lourenço, onde o representante da República, Ireneu Barreto recebeu as duas entidades,

No decurso deste encontro foram abordados diversos assuntos, designadamente relacionados com a circunstância da Hungria assumir, durante o semestre em curso, a Presidência do Conselho Europeu.

Além do mais, os responsáveis, tal como acima referido, congratularam com o crescente número de turistas húngaros que visitam a Madeira, sobretudo a partir do início das duas ligações aéreas semanais com Budapeste, bem como a importância que muitos cidadãos daquele país atribuem à Madeira como local de peregrinação, enquanto local de exílio do Beato Carlos Habsburgo, último Rei da Hungria, que está sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Monte.

Por sua vez, Ireneu Barreto agradeceu o esforço da diplomata para continuar a estreitar as históricas e profundas relações que unem há séculos a Hungria e a Região Autónoma da Madeira, e desejou-lhe os maiores sucessos na continuação da sua missão no nosso país.