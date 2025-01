Élvio Sousa foi reeleito secretário-geral do JPP, com 74 votos a favor de um total de 77 congressistas com direito a voto. Segundo explicou Patrícia Spínola, responsável pela coordenação do VI Congresso do JPP que está a decorrer hoje e amanhã na Casa das Mudas, na Calheta, houve três militantes que se atrasaram e, por isso, não conseguiram votar para a eleição do secretário-geral.

Élvio Sousa viu assim validado mais um mandato à frente do JPP, partido que lidera há cerca de dez anos.

No entender da coordenadora, Élvio Sousa foi assim eleito por unanimidade, registando-se três votos que não foram entregues.

Ao nível da votação da comissão de verificação de poderes e da Mesa, sob proposta do secretário-geral, o processo foi concluído também com unanimidade.

Esta manhã, decorre a eleição dos órgãos nacionais, nomeadamente de presidente do partido - que deverá reeleger Lina Pereira -, comissão política nacional, comissão de jurisdição e comissão de fiscalização económica e financeira.