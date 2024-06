O elenco do novo Governo Regional acabou de ser entregue ao representante da República para a Madeira, com algumas novidades no que toca à distribuição de pastas.

As maiores nuances derivam da saída de Rui Barreto, secretário regional da Economia, Mar e Pescas e antigo presidente do CDS, cujas pastas passaram para as tutelas de Eduardo Jesus e Rafaela Fernandes.

A atual Secretaria Regional de Turismo e Cultura acumula a Economia e a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente soma o Mar e Pescas.

Mas merece nota o facto do IDE, que pertencia à Economia, transitar para o gabinete das Finanças.

Quanto ao Mar e Pescas, apesar de estarem sob a alçada de Rafaela Fernandes, perdem a gestão dos portos, que passam a ser tutelados pela secretaria regional do Equipamentos e Infraestruturas, de Pedro Fino

O novo executivo regional toma posse na próxima quinta-feira, às 16h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, depois de esta ser instalada, na parte da manhã, às 10h00.

Assim, o XV Governo Regional da Região Autónoma da Madeira será composto por Miguel Albuquerque, presidente, e por Jorge Carvalho (Educação, Ciência e Tecnologia), Rogério Gouveia (Finanças), Pedro Ramos (Saúde e Proteção Civil), Eduardo Jesus (Economia, Turismo e Cultura), Rafaela Fernandes (Agricultura, Ambiente, Mar e Pescas), João Pedro Fino (Equipamentos e Infraestruturas) e Ana Sousa (Inclusão e Juventude).