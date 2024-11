No dia 31 de outubro, a EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol foi oficialmente distinguida com o Selo de Excelência no projeto ‘EDUCAmedia’, em cerimônia realizada na Escola Profissional Francisco Fernandes.

O reconhecimento valoriza o “excelente trabalho” desenvolvido pela escola em diversas produções audiovisuais ao longo do ano letivo passado, destacando habilidades em captação de imagem, som, pós-produção e educação para os media. A escola envolveu ativamente a comunidade educativa, demonstrando grande criatividade e tornando-se uma referência regional na área.

A coordenação do projeto foi liderada pela professora Paula Bastos, cuja dedicação foi essencial para que a escola atingisse a classificação máxima, com nota A, garantindo à EB1/PE da Lombada o título de ‘Escola de Referência’ em media educacional.

O Selo de Excelência faz parte do programa de Certificação ‘Escola EDUCAmedia’, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que através do Programa EDUCAmedia da Direção Regional de Educação, confere esta distinção às escolas que atingiram a nota máxima (A) na avaliação do ano letivo de 2023/24.

O projeto promove o desenvolvimento de competências digitais e mediáticas, destacando instituições que se comprometem com uma educação inovadora e inclusiva para os media.