easyJet com nova rota Funchal-Amesterdão a partir de 5 de novembro

A easyJet vai começar a operar a rota Funchal-Amesterdão a partir de 05 de novembro, anunciou hoje a companhia aérea, que será operada duas vezes por semana, durante todo o ano.

A empresa colocou hoje à venda um conjunto de novas rotas para a temporada de inverno 2024/2025.

“O grande destaque a partir de Portugal vai para a nova rota entre o Funchal e Amesterdão, que levantará voo a partir do dia 05 de novembro de 2024, pela primeira vez”, avançou hoje, em comunicado.

A easyJet já tinha 12 ligações internacionais com saída do aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal.

“A ligação direta do Funchal a Amesterdão é muito importante para diversificar a oferta de destinos para os madeirenses e não só. Queremos também facilitar a entrada na ilha de turistas de outros pontos da Europa. A beleza da Madeira não pode ficar esquecida”, afirmou, citado na mesma nota, o diretor-geral da easyJet Portugal, José Lopes.