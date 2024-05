“Temos de continuar a trabalhar para que a Madeira seja ouvida e respeitada nos seus direitos e é essa a nossa garantia” afirma a candidata que concorre, pela AD – Aliança Democrática, representando a Região, às próximas Eleições Europeias do dia 9 de junho, Rubina Leal, à margem da reunião estabelecida com Cláudia Monteiro de Aguiar, a eurodeputada social-democrata que, nos últimos dois mandatos, representou a Região no Parlamento Europeu.

Uma reunião que, conforme referiu o PSD em comunicado, serviu para assegurar a transição dos principais dossiês que foram desenvolvidos ao longo destes últimos anos e que se esperam ver, agora, “continuados e concluídos, designadamente em matéria de Transportes e do Setor Primário mas, também, nas áreas da Mobilidade e Energia, entre outras” tanto mais quando se sabe que a próxima Legislatura ficará marcada pela negociação do novo Quadro Comunitário, “negociação essa que não pode prejudicar os nossos interesses estratégicos”, explica.

“O PSD/Madeira, através da eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, fez um trabalho muito importante e positivo em Bruxelas ao qual importa dar, agora, continuidade, garantindo-se que seja, sempre, a Madeira a ficar em primeiro lugar”, sublinha a candidata, frisando “que existe margem para fazermos ainda mais e melhor, garantindo que a Europa continue a ser, como tem sido historicamente, fortemente solidária com as nossas necessidades e expetativas”. Aliás, na sua campanha, que arranca precisamente esta quarta-feira, no terreno, haverá espaço para dar a conhecer algumas das propostas concretas que irá apresentar e defender para benefício de todos os madeirenses e porto-Santenses.

Rubina Leal que, a finalizar, lança o apelo para que a população se mobilize, mais uma vez, no voto pela Madeira. “Sabemos bem que as exigências aos nossos Eleitores têm sido muitas nos últimos sete meses, assim como para o nosso Partido e para todos os Militantes que têm sido incansáveis, mas é fundamental que todos se mobilizem em torno desta causa, para garantirmos que, a 9 de junho, tenhamos condições de exigir mais e melhor para a nossa Região”, conclui.