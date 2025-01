A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação da Madeira (DTIM), dinamizou no dia 22 de janeiro, entre as 17h30 e as 19h00, uma Sessão à distância, sobre o Projeto MILAGE+ ‘Jogar para Aprender com a Plataforma Milage Aprender+’. Iniciativa desenvolvida em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas Minerva Coimbra.

Com cerca de 65 inscritos de diferentes escolas da Madeira e do Continente, a sessão foi uma oportunidade única para conhecer as vantagens e funcionalidades desta inovadora plataforma de ensino. Durante a sessão, foi realizada uma demonstração prática de como a plataforma MILAGE+ transforma a aprendizagem dos alunos, tornando-a mais lúdica, interativa e motivadora.

Além disso, foi apresentada a possibilidade de adesão, gratuita, de docentes e escolas, à plataforma, permitindo aos mesmos acesso a ferramentas pedagógicas inovadoras que promovem o sucesso educativo.