O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo, céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes sul. O vento será fraco a moderado de nordeste. Deverá haver uma pequena descida da temperatura, cuja máxima é de 25º C.

No Funchal em concreto, o céu estará muito nublado. O vento será fraco.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de norte com 2 metros. Na costa Sul, serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar, essa continua agradável e tem tendência a melhorar: 21/22º C.