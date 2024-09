No âmbito do Congresso Internacional de Educação Artística, a decorrer entre 4 e 6 de setembro de 2024, foram atribuídos os Prémios Educação Artística pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e da Direção de Serviços de Educação Artística. Este prémio visa reconhecer o trabalho e a dedicação de projetos e profissionais que promovem a educação artística na Região Autónoma da Madeira, contribuindo para o enriquecimento cultural e educativo da comunidade.

Na Categoria Projeto, o vencedor foi o Mercado Quinhentista de Machico, uma iniciativa da Escola Básica e Secundária de Machico, criada em 2006. Este projeto, de cariz sociocultural e pedagógico, tem envolvido de forma ativa a comunidade local, incluindo escolas, associações culturais e instituições, na recriação histórica da capitania de Machico no século XVI. Organizado em parceria com o Município de Machico e com o apoio do Governo Regional, o Mercado Quinhentista tem-se destacado pela promoção da identidade e do património histórico português, sensibilizando para a preservação cultural.

O Mercado Quinhentista de Machico é agora distinguido com o Prémio Educação Artística 2024 - Categoria Projeto, em reconhecimento pelo seu impacto educativo e cultural. Este projeto reforça o vínculo da comunidade com a sua história e desempenha um papel significativo no desenvolvimento local e turístico de Machico, sendo um exemplo de como a educação pode ser um veículo de preservação e valorização do património.