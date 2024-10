Diretora regional em discussão sobre longevidade em Lisboa

A diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade (DRPPIL), Ana Clara Silva, integrou o painel de especialistas da iniciativa, Think Tank + Longevidade do NOVA Center for Global Health LAB da Universidade Nova de Lisboa, e, marcou presença, como comentadora, na apresentação do relatório final daquela iniciativa, que decorreu na Assembleia da República no dia 24 de setembro.

O relatório propõe 21 recomendações para reforçar a proteção vacinal na idade adulta em Portugal.

Ana Clara Silva destacou que, o grupo ‘Think Tank + Longevidade’ apresentou as suas recomendações como parte de um esforço preventivo para reduzir a carga de doenças evitáveis e promover o envelhecimento saudável.

A diretora regional sublinhou ainda a importância da vacinação ao longo de todo o ciclo vital, referindo “assim como temos um plano eficaz para as crianças, é vital que os adultos, sobretudo os mais vulneráveis, estejam protegidos”. Também, reforçou que “definir uma estratégia vacinal na idade adulta, é trilhar o caminho para um envelhecimento protegido”.

Do grupo de peritos que contribuíram para o relatório, do qual Ana Clara Silva fez parte, destaca-se ainda a participação dos ex-ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Luís Filipe Pereira e também de Francisco George, antigo diretor-geral da Saúde, bem como o médico pneumologista, Filipe Froes.

O relatório alerta para a necessidade urgente de adotar um calendário vacinal específico para adultos. Entre as recomendações está a inclusão de imunizações contra doenças como a Doença Pneumocócica, Gripe, HPV (infeção por vírus do papiloma humano), Herpes Zoster (Zona) e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), as quais, trariam ganhos em saúde e economia consideráveis para o país.