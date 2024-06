A Direção Regional de Saúde associa-se à comemoração do Dia das Redes Sociais, que é assinalado no próximo domingo, reforçando algumas recomendações para a promoção do uso saudável das Redes Sociais.

Em comunicado, a DRS faz as seguintes recomendações:

“- Faça um uso positivo, evitando que as redes sociais sejam a forma exclusiva de interação, valorizando o contacto direto com familiares, amigos e conhecidos;

- Por vezes, as redes sociais são um recurso para “aliviar” a tristeza, frustração ou para esquecer os problemas. Estes sentimentos devem ser conversados com pessoas de confiança ou, caso necessário, com um profissional de saúde, em alternativa apenas à compensação online;

- Os pais devem conversar com os seus filhos sobre a utilização, sobretudo na adolescência, alertando para as situações de risco relacionadas com as Redes Sociais;

- Crie regras simples no contexto familiar, por exemplo evitar o uso do telemóvel durante as refeições de modo a que estejam disponíveis para falar olhos nos olhos e interagir;

- Lembre-se que a utilização problemática das Redes Sociais promove o FOMO (fear of missing out) ou seja o medo de perder algo importante, que pode representar um sintoma de dependência, normalmente associado a um aumento da ansiedade;

- Evite a verificação (quase compulsiva) das Redes Sociais, pois provoca ativação dos centros de recompensa de prazer do cérebro, que espera encontrar sempre algo bom. Mantenha práticas alternativas ao uso de tecnologia nos seus tempos livres.”