Bom dia e bom fim de semana!

- A partir das 14h00, no Parque de Santa Catarina, a primeira edição do ‘Funchal Fest’, repleto de atividades lúdicas, radicais e música.

- Às 19h00, no Porto da Cruz, a abertura da Festa da Uva e do Agricultor.

- Na Praça do Povo, as provas comentadas com produtores convidados do Wine Lounge começam às 19h00. Depois, às 20h00, a música é do DJ Nuno Marcial; 21h30 atua Enia Caires Quarteto e por fim o DJ Gugga.

- Pelas 21h00, na Avenida 1.º de Maio, na Ponta do Sol, o espetáculo ‘Ao Povo da Ponta do Sol pela conquista da Liberdade’, que celebra os 50 anos do 25 de Abril.