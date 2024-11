Para celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos promoveu um programa diversificado para “reforçar a ideia de que a cidade é um espaço de aprendizagem dinâmica, inclusão social e convivência entre gerações”.

Segundo a autarquia, as comemorações tiveram início às 09h30, com o hastear da bandeira das Cidades Educadoras e a interpretação do Hino das Cidades Educadoras na Praça da Autonomia, protagonizado por alunos do 3.º ano da EB1/PE do Ribeiro de Alforra.

Seguiu-se uma sessão comemorativa no Salão Nobre da Câmara Municipal, iniciando-se com a apresentação da atualização da Carta Educativa de Câmara de Lobos, “um documento estratégico que orienta o desenvolvimento da rede escolar local e define prioridades para a criação de uma educação inclusiva e de qualidade”. “Baseado em estudos demográficos, socioeconómicos e territoriais, permite identificar as carências e potencialidades no âmbito da educação, para posterior definição das linhas orientadoras e prioritárias em matéria educativa”, explica a edilidade.

Foi, de igual modo, apresentada a conferência ‘Metáfora da Sustentabilidade’, da responsabilidade da Associação Teatro Metaphora que incidiu sobre questões relacionadas com as alterações climáticas, envelhecimento da população e poluição.

Houve, ainda, espaço para ma mesa-redonda sobre boas práticas de educação inclusiva e sustentabilidade em contexto escolar, com a apresentação de projetos como a ‘Sala Estruturada’, ‘Viajando pela Leitura’, da Escola B1/PE do Jardim da Serra, e ‘Escola Azul’, da Escola B1/PE Rancho e Caldeira. Estes projetos têm como objetivo sensibilizar para a inclusão, o desenvolvimento de competências e a preservação ambiental.

Para complementar, alunos dos 3.º e 4.º anos da EB1/PE do Rancho e Caldeira apresentaram o texto dramático ‘Conversa de Vizinhas’, “uma performance que, de forma leve e divertida, alerta para questões ambientais e incentiva a responsabilidade individual na preservação do planeta”, vinca a autarquia.

”Inspirando-se no preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras, o Município de Câmara de Lobos defende que a educação não deve ser confinada às salas de aula, mas deve envolver todos os espaços da cidade. Como referido pela autarquia: “A cidade educadora é um laboratório de aprendizagens, onde se promovem os valores do respeito pelo outro, pela diversidade e pela inclusão. É uma cidade onde se constrói uma cidadania livre, responsável e solidária”, lê-se no comunicado.

De acordo com a vereadora com o pelouro da Educação e Juventude, Sónia Pereira, esta visão reflete-se nas políticas e projetos do município, que apostam na inclusão, na igualdade de oportunidades e no bem-estar coletivo. “Este compromisso é, mais uma vez, reforçado através das atividades propostas para esta celebração, que pretendem transformar Câmara de Lobos numa referência como Cidade Educadora”, remata.