Para culminar as comemorações do 31.º aniversário do Regimento de Guarnição n. º3, realiza-se no dia 2 de outubro, a cerimónia militar, que será presidida pelo Representante da República para a RAM, e conta com a presença do Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Rui Ferreira.

O evento terá a seguinte sequência:

10h40 – Chegada ao RG3, do Representante da República para a RAM, com as honras militares regulamentares

10h50 – Cerimónia Militar

Continência das Forças em Parada ao Representante da República para a RAM

Integração do Estandarte Nacional do RG3 na formatura

Cerimónia de Homenagem aos Mortos

Alocuções

Desfile das Forças em Parada

12h00 – Demonstração de capacidades do Batalhão de Infantaria