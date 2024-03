Bom dia!

- Arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a reunião plenária nº 31 com 20 pontos em agenda.

- No âmbito da II Semana do Ambiente de Santa Cruz, às 10h00, vai decorrer a visita ao Ecocentro e Estação de Transferência de Resíduos Municipais. Às 18h00, a campanha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica de Animais de Companhia, na Casa da Cultura de Santa Cruz.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h00, a Conferência dos Representantes dos Partidos.

- Pelas 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Call Center do Centro de Rastreios, no Centro Dr. Agostinho Cardoso, situado no Campo da Barca.

- A Delegação da Madeira da Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) dinamiza, a partir das 14h30, no Colégio dos Jesuítas, uma sessão para assinalar o Dia Mundial do Serviço Social.

- Às 16h00, no Museu Etnográfico da Madeira, é lançado o número 7 da coleção ‘Caderno do Campo’ com o tema ‘Arribar- Artes de Cura e Proteção’. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na cerimónia.

- A 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude da Assembleia Legislativa reúne às 16h00.

- No Hotel Barceló, no Funchal, José Manuel Rodrigues apresenta, às 18h00, a candidatura à liderança do CDS-PP Madeira.

- Pelas 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, Rua João de Deus n. 12, Funchal, decorre a abertura da exposição denominada ‘Gente de Abril’, de Francisco Simões.

- A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, com início às 19h30, num restaurante local, um jantar-convívio para celebrar o Dia do Pai.