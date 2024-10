Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 23.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam 16 pontos para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar pelas 10h30 na sessão de abertura da V Convenção de Comportamentos Aditivos da Madeira e I Convenção das Regiões do Atlântico, organizada pela Casa de Saúde São de Deus. O evento decorre no Centro Cultural e Investigação do Funchal.

* A 6.ª edição do Festival MARIOFA: Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, que decorre entre hoje e sábado, no Funchal, contará com 18 espetáculos, uma exposição e duas oficinas. Os eventos acontecem no Largo do Chafariz, no Teatro Baltazar Dias, no Largo do Socorro, no Largo da Restauração, no Parque de Santa Catarina, na Praça do Povo e no Almirante Reis.

* Entre hoje e amanhã, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José coorganizam o III congresso Mais Social, que terá lugar no auditório do Instituto da Segurança Social, IP-RAM, no Funchal. A sessão de abertura está marcada para as 14h00, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 18h30, na cerimónia de entrega de Diplomas de Certificação de Cursos de Educação e Formação de Adultos, que terá lugar no auditório da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

* A Galeria Anjos Teixeira promove às 19h00, à Rua João de Deus nº 12, uma iniciativa sobre ‘Liberdade de imprensa e jornalismo’, com Filipe Gonçalves (jornalista da RTP e da direção do Sindicato dos Jornalistas), que se insere na iniciativa ‘À conversa com...’.

* A Junta de Freguesia da Camacha realiza entre hoje e domingo, no Largo da Achada, Vila da Camacha, a XXXVII Edição da Festa da Maçã. O certame arranca hoje pelas 19h00, com uma mesa redonda intitulada ‘Camacha - Terra da Maçã’, na Quinta da Moscadinha.