Bom dia! Hoje é dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses. Por isso, às 10 horas, terá lugar a sessão solene comemorativa, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pelas 12 horas, no Centro de Congressos da Madeira, decorre a cerimónia de imposição solene de insígnias honoríficas madeirenses, onde serão agraciadas sete personalidades e uma associação.

Ainda no âmbito do dia da Região e como já vem sendo hábito, o Monte Palace Madeira- Jardim Tropical, no Monte, abre as suas portas gratuitamente para os residentes na Região Autónoma.

Além do acesso gratuito ao jardim e ao museu, este ano será apresentada uma programação especial em frente ao palácio, com três momentos musicais distintos: Das 10h30 às 11h30, Duo de Violino e Saxofone.

Os VioSax Duo irão encantar os visitantes com melodias envolventes. Seguindo-se das 12h30 às 13h30, Folclore Madeirense. O Grupo Monte Verde trará ao Jardim a energia e tradição da música e dança folclórica da ilha. Finalizando das 15h30 às 16h30, os artistas Madeirenses Vânia Fernandes e Francisco Lopes irão proporcionar um espetáculo memorável com a sua música.

Sob o lema ‘Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo’, decorre, hoje, um almoço convívio promovido pela CDU, no parque de estacionamento à frente do hotel do Carmo, na Travessa do Rego.

Haverá intervenções pelas 12h45.

Ainda a festejar o dia da Região, acontece o tradicional concerto comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira, com os artistas convidados Vânia Fernandes, Micaela Abreu, Mariana Pimenta e Alberto Sousa, sob a direção do maestro madeirense Luís Andrade, e a direção artística de Norberto Gomes, a ter lugar no Parque de Santa Catarina, pelas 21h30, com acesso livre para toda a população.