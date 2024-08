José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, disse hoje que o executivo de Cristina Pedra tem mostrado “força e confiança”, em particular, nas circunstâncias difíceis vividas recentemente, por causa do processo que envolveu a renúncia de Pedro Calado.

No discurso dos 516 anos do Funchal, José Luís Nunes considerou que hoje a cidade está a andar “a velocidade de cruzeiro”, com o avanço de obras que foram “descuradas no passado”, e disse que neste executivo os “temas difíceis não são mandados para debaixo do tapete”, aludindo às polémicas das esplanadas, ruído, entre outros.

Certo de que até ao final do mandato serão “cumpridos outros compromissos”, o presidente da Assembleia Municipal disse que o Funchal precisa de “mais habitação, mais apoio aos jovens, mais sensação de segurança, mais emprego qualificado e mais redução de impostos”, além de “solidificar alicerces que sustentam a cidade”.