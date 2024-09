Assinala-se hoje o Dia Mundial do Coração, tendo sido a efeméride lembrada com uma caminhada ‘Pelo Coração’ esta manhã no centro do Funchal.

A iniciativa envolveu utentes que sofrem de patologias do coração e é organizada pelos serviços de Cardiologia e de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM.

Na concentração, junto à Praça do Povo, o grupo, com cerca de trinta pessoas, reuniu-se por volta das 10h00.

Entretanto, foi alterado o percurso que compreendia uma ida até à Pontinha.

Porém, os planos foram mudados e a marcha prosseguiu daquele ponto é ao Forte de S. Tiago.

A Federação Mundial do Coração (World Heart Federation) criou este dia que é assinalado em todo o mundo, cujo propósito passa por sensibilizar para as doenças cardiovasculares.