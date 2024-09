O Destino Madeira está novamente nomeado para a edição mundial dos World Travel Awards (WTA) em cinco categorias distintas.

Para a edição de 2024, cuja cerimónia vai decorrer no Hotel Savoy Palace (Funchal) a 24 de novembro próximo, o destino está nomeado nas categorias de: Melhor Destino de Aventura, Melhor Destino de Festivais e Eventos, Melhor Destino de Praia, Melhor Destino Insular e Melhor Entidade de Turismo (Associação de Promoção da Madeira.

Isso mesmo foi anunciado numa nota enviada à imprensa, na qual o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salienta que estas nomeações reforçam, uma vez mais, a excelência da Região como um destino turístico com mais de dois séculos de história e, acima de tudo, são um reconhecimento do crescimento exponencial do setor do Turismo no arquipélago.

“É uma honra para a Região voltar a ser nomeada para a edição mundial dos World Travel Awards e em cinco categorias diferentes”, refere. “É também o resultado do trabalho que tem sido realizado nos últimos anos, em manter e melhorar a qualidade do destino, através de inúmeros projetos que visam continuar a colocar a Madeira no radar da indústria mundial do Turismo”.

As votações para estes prémios já estão abertas, decorrem até ao dia 20 de outubro e podem ser submetidas seguindo o link https://www.worldtravelawards.com/vote .

Recorda a secretaria que tutela a pasta do Turismo que os ‘World Travel Awards’ foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 21 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados “Óscares do Turismo”. Em março último, na gala europeia dos WTA, a Região foi triplamente premiada: voltou a ser o “Melhor Destino Insular da Europa”, o Porto Santo venceu na categoria de “Melhor Destino de Praia da Europa” e a Associação de Promoção da Madeira como “Melhor Entidade de Turismo da Europa”.

De realçar que, a 22 de novembro, a Madeira também será anfitriã da gala dos World Golf Awards.