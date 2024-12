No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, fez questão de se associar ao desfile dos utentes do Departamento de Inclusão do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM) cujas propostas de malas e t-shirts encantaram a plateia, no centro comercial Plaza.

“Com muita honra aqui me apresento a presidir este evento que celebra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de promover os direitos e bem-estar das pessoas com deficiência, na sociedade e a sua participação nos vários domínios social, cultural, económico e político”, afirmou a secretária regional.

Integradas no projeto ‘Bolsas Eco Estilo’, as peças apresentadas são uma mostra dos trabalhos desenvolvidos nas diferentes áreas ocupacionais do CACI Funchal e vão estar em exposição, esta quarta e quinta-feira, no centro comercial Plaza.

Ana Sousa realça a importância desta atividade para os utentes e profissionais do CISM, sendo este o resultado do processo de capacitação das pessoas com deficiência e da valorização das suas competências, sempre com a missão de contribuir para a inclusão na comunidade local.

Lembrando o lema deste ano das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - promover a liderança das pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e sustentável -, a tutelar da pasta da Inclusão enalteceu o trabalho de todos aqueles que se empenham nesta causa.

“Termino com um profundo sentimento de gratidão a todos os técnicos, professores, colaboradores, auxiliares, pais e demais trabalhadores pelo trabalho diário desenvolvido, mas acima de tudo pelo envolvimento que prestam a cada dia, a cada gesto e a cada passo dedicado a esta causa”, sublinhou.