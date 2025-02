A Associação Garouta do Calhau organiza, no dia 28 de fevereiro, o desfile e espetáculo de Carnaval Solidário, um evento que promete animar o centro do Funchal com cor e alegria. O cortejo terá início às 14h30 em frente à Sé Catedral, seguindo em direção ao Jardim Municipal do Funchal, onde decorrerá um espetáculo especial.

O evento contará com a presença de 16 grupos, reunindo cerca de 600 foliões provenientes de diversas instituições de cariz social, revelou a associação em nota de imprensa, sendo que o objetivo da iniciativa é promover a inclusão e proporcionar momentos de festa e partilha a todos os participantes e espectadores.