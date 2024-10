Sala cheia para assistir, esta manhã, ao debate sobre os desafios da intervenção comunitária na atualidade. Integrada no ‘V Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária’, a reflexão contou com a intervenção da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, que destacou “os alargados benefícios” do trabalho em equipa.

“É com muito agrado que constato várias instituições envolvidas neste trabalho em rede e com variadas valências que se podem conjugar num esforço comum de proporcionar aos cidadãos respostas sociais eficazes e eficientes, assentes em planeamentos integrados sistemáticos e sistémicos que promovem o desenvolvimento integral das comunidades onde se envolvem”, observou a governante.

O Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC), uma iniciativa do Instituto de Segurança Social da Madeira sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, reúne 16 entidades, entre centros comunitários, associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social, e tem como missão privilegiar uma intervenção comunitária concertada.

Este ano, a ‘Garouta do Calhau’ assumiu, em parceria com a ‘Associação Crescer Sem Risco’, a organização do ‘V Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária’ sob o tema ‘o papel da Intervenção comunitária na construção de comunidades mais empáticas’.