Os deputados do PSD na Assembleia da República reuniram, esta manhã, com o Núcleo da Liga dos Combatentes na Madeira, sendo que, à margem desse encontro, Pedro Coelho afirmou que a partir de 1 de janeiro do próximo ano, todos os ex-combatentes que sejam pensionistas, terão acesso a comparticipação dos seus medicamentos.

O deputado esclareceu que a medida será aplicada em duas fases. De 50% em 2025 e de 100 % a partir de 1 de janeiro de 2026. O deputado lembrou que o PSD esteve ali em março, na altura em que integrava a coligação ‘Madeira Primeiro’. Nessa ocasião, “assumimos o compromisso de promover, na Assembleia da República, a revisão do Estatuto do Antigo Combatente, precisamente para valorizar todos os que deram um pouco de si, pela Pátria e isso foi conseguido”.

Explicou que foi apresentado, pelo PSD e pelo CDS, na Assembleia da República, o Projeto de Resolução n.º 164/XVI/1.ª, onde se previa essa revisão e que, depois de aprovado, o Governo já procedeu em conformidade, fazendo publicar o Decreto-lei n.º61/2024, de 30 de setembro, que atribui benefícios adicionais aos antigos combatentes, com especial relevância na área da Saúde.

“Julgamos que esta é uma iniciativa muito importante, até porque temos de valorizar todos aqueles que lutaram pela Pátria e temos muitos Madeirenses que fizeram esse trabalho e, nessa linha, o nosso compromisso foi cumprido”, frisou o deputado Social-democrata, acrescentando que existem outras matérias pelas quais o PSD/M continuará a lutar na República, designadamente relacionadas com o financiamento do Estado à Liga dos Combatentes e a obras que têm de ser realizadas naquele espaço.