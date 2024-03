Chuva, vento e agitação marítima forte na semana da Páscoa na Madeira será, infelizmente, uma realidade. Segundo o último comunicado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), associada a esta depressão teremos ondulações frontais associadas, que se estendem desde a Islândia até à região da Madeira, influenciando o estado do tempo no arquipélago.

Assim, revela o IPMA que irão ocorrer “períodos de chuva ou aguaceiros, que deverão ser mais intensos e frequentes” ainda hoje. A “neve deverá cair nos pontos mais altos” da ilha da Madeira entre quinta e sexta-feira, não “sendo tão provável nos dias seguintes”.

O vento será do quadrante oeste moderado a forte, pontualmente com rajadas até 80 km/h, podendo atingir 90-100 km/h nas terras altas da ilha da Madeira, diminuindo de intensidade a partir da tarde do dia 31, domingo de Páscoa.

Os valores de temperatura mínima vão variar entre 11 e 15°C, sendo entre 0 e 4°C nas terras altas da ilha da Madeira. A temperatura máxima terá valores entre 16 e 21°C, não ultrapassando 10°C nas terras altas.

A agitação marítima, que está sob aviso laranja, será um parâmetro relevante nos próximos dias, com ondas de noroeste a atingirem 6 metros de altura significativa na costa norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até início da manhã do dia 30 (sábado), podendo atingir 10 metros de altura máxima durante este período. No início da manhã do dia 30, sábado, a altura significativa das ondas diminui para 4 a 5 metros, mantendo-se até final da manhã do dia 31 sob aviso amarelo.