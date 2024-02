Na última semana de outubro passado, a depressão Bernard gerou momentos complicados no interior do porto do Porto Santo. Várias embarcações sustiveram danos materiais, com destaque para um veleiro que foi arrastado pelo mar contra as rochas. As consequências só não se revelaram mais gravosas devido à intervenção dos proprietários de alguns barcos até à intervenção da embarcação portuária.

O sucedido foi relatado pelo proprietário de uma das embarcações que se encontravam fundeadas no interior do porto. Através do vídeo ‘91 Make my Day - Stormy weather’ (que já tem mais de 120 mil visualizações), publicado no Youtube em meados de dezembro na conta ‘Sailing Make My Day’, Michael conta a aventura vivida com a companheira Leontien ao longo dos dias em que estiveram abrigados na infraestrutura.

