Os 18 dentistas do SESARAM realizaram no ano passado 30 mil consultas e 30 cirurgias e este ano conta já com cerca de 25 mil consultadas realizadas e 33 cirurgias.

Assinalando o Dia Europeu da Saúde Oral (12 de setembro), o Serviço Regional de Saúde realça em comunicado o investimento que a Região tem feito nesta área, assumindo que assim continuará, no pressuposto de que a saúde oral “é essencial para uma boa saúde geral”.

Recorda a mesma entidade o “caminho pioneiro” da RAM na implementação da carreira de medicina dentária, em 2021.

“A Madeira foi a primeira região do país a aprovar uma carreira específica para os médicos dentistas que trabalham no serviço público, um passo inovador que veio reforçar o reconhecimento e a diferenciação destes profissionais de saúde”, sublinha o SESARAM.

Na Região existem diveros programas que, segundo o Serviço Regional de Saúde, “têm sido fundamentais para a promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças orais”, nomeadamente o Programa de Prevenção para a Saúde Oral ‘Madeira a Sorrir’; ‘Alimentar Sorrisos’ (destinado às grávidas); ‘+65: Saúde Oral ao longo da vida’ (destinado a pessoas com mais de 65 anos); ‘Sorriso Especial’ (destinado a utentes com necessidades especiais); ‘Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral da RAM - PIPCORAM’ (destinado a utentes com idade entre os 19 e os 64 anos, mediante referenciação); ‘Programa + Sorriso’ (apoio para a colocação de aparelhos dentários em crianças e jovens entre os 10 e os 16 anos).

O serviço de medicina dentária é liderado por João Teixeira.