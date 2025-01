Quatro alunos do curso EFA (Educação e Formação de Adultos) do Imaculado Coração de Maria estão em Guadix, Granada, desde este sábado, para participar num programa de mobilidade Erasmus+, que decorre até 18 de janeiro.

Ao longo da semana, os participantes terão a oportunidade de assistir a aulas na instituição Ceper Guamenze, interagindo com professores e alunos locais, numa troca enriquecedora de experiências pedagógicas.

Entre as atividades dos nossos alunos, que partilham esta vivência com outros congéneres da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, destaca-se a limpeza de uma ribeira, promovendo a consciência ambiental, e visitas culturais a monumentos em Granada, Málaga e Sevilha

.O curso EFA, que possibilita a conclusão do 12.º ano de forma flexível, foi implementado pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria em 2023, em parceria com a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, funcionando no Espaço Geração Imaculado.

Esta participação no Erasmus+ é um marco significativo, reforçando a valorização da educação e o intercâmbio cultural deste projeto, que já transformou a vida de diversos moradores, abrindo portas para novas oportunidades.”

Congratulo os alunos pela participação neste programa internacional e reafirmo o empenho da Junta em continuar a investir em iniciativas que potenciem a educação e a formação da população do Imaculado Coração de Maria”, refere, a propósito, o presidente Pedro Araújo.