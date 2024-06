Formadores e formandos do curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) do Imaculado Coração de Maria reuniram-se, esta quinta-feira, para um almoço-convívio, que teve lugar no Restaurante Deão, na freguesia.

O evento, que assinalou o encerramento do ano letivo 2023/2024, o primeiro deste novo projeto, contou com a presença do presidente da Junta do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo.

O ambiente do almoço foi de celebração e reconhecimento pelo esforço e dedicação de todos os envolvidos, com o presidente da Junta a oferecer uma lembrança aos presentes. Para além de Pedro Araújo, o convívio contou com a participação de Juan Freitas e Marco Melo, coordenador e mediador do curso, respetivamente, ambos desempenhando papéis fundamentais no apoio aos alunos.

Nascido de uma parceria entre a Junta e a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, o curso EFA do Imaculado oferece aos participantes a oportunidade de concluir o 12.º ano de escolaridade, através de um método de ensino flexível e em horário diurno.