O princípio da manhã, populares e agentes de proteção civil olhavam as serras e calculavam estragos.

Não há grandes danos patrimoniais a lamentar, por enquanto, mas alguns avaliavam as perdas no verde da paisagem, agora transformado em negro.

O fogo andou bem perto do centro do Curral das Freiras durante a noite e obrigou a um forte combate que só foi possível ganhar pela presença dos bombeiros, como revelaram ao Jornal alguns populares que acompanhara e ajudaram na medida do possível.

As chamas aproximaram-se mesmo do cemitério, da igreja e do centro de saúde da localidade. Andaram bem perto de um restaurante cujo responsável preferiu não fazer qualquer comentário público. Apesar de tudo, a manhã surgiu tranquila.

O vento, quer era o maior receio, acalmou, e a preocupação passou para o calor.

Havia bombeiros que temiam o regresso das chamas à medida que o tempo aquecia.

Em contraste com o ambiente pesado e a paisagem escurecida pelas chamas, estava o ambiente festivo que era suposto viver este fim de semana a freguesia do Curral das Freiras.