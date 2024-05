A fadista Cuca Roseta, com um vestido de bordado Madeira, está a atuar no Parque de Santa Catarina, acompanhada pela Banda Militar da Madeira.

Este é concerto comemorativo do Dia do Trabalhador, que se realiza num dos lugares icónicos das celebrações desta data, no Funchal.

Quem não teve oportunidade de ir até ao parque pode acompanhar o concerto através do canal naminhaterra tv aqui.