A Estrutura Local de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa está a realizar serviço pré-hospitalar, no Funchal, desde a passada segunda-feira, altura em que o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) solicitou a sua intervenção como forma de substituir as equipas das ambulâncias no destacamento do Curral das Freiras.

Com o evoluir dos incêndios em vários pontos da Ilha, as equipas da CVP estão a garantir durante 24 horas grande parte do serviço pré-hospitalar no Funchal, libertando mais equipas de bombeiros para o combate aos incêndios que lavram as serras da Madeira desde o dia 14 de agosto.

Nas últimas 48 horas, duas equipas de ambulância da estrutura de socorro da CVP garantem o socorro não só no Funchal como em qualquer concelho da Madeira.

Ainda na madrugada passada, foi uma equipa da Cruz Vermelha que teve a missão de realizar a evacuação de uma habitação no Curral das Freiras, onde vivia uma idosa acamada e que foi transferida para a zona paroquial da freguesia.