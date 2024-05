Cristina Pedra recebeu presidente da Câmara Municipal de Ponte Delgada

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada pelo vice-presidente, Bruno Pereira, recebeu, hoje, nos Paços do Concelho e em audiência de apresentação de cumprimentos, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, capital da Região Autónoma dos Açores.

Neste encontro com Pedro do Nascimento Cabral, foram abordados assuntos de interesse comum entre os dois municípios, nomeadamente segurança, fiscalidade municipal e ainda questões sociais, bem como as possibilidades de estabelecer uma cimeira, regular e periódica, entre as duas autarquias.