Cristina Pedra destaca aposta na segurança e investimento social

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, esteve hoje presente na escola da APEL para a apresentação do Estudo de Caracterização de Jovens e Famílias do Concelho do Funchal.

O estudo, desenvolvido em parceria com a Associação UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, contou com um financiamento de 15 mil euros da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do programa de Apoio ao Associativismo.

Cristina Pedra asseverou a relevância deste diagnóstico social, sublinhando que “o estudo abrangeu uma diversidade de variáveis, como igualdade de género, preconceitos, diferentes tipos de violência, consumos de substâncias psicoativas, dinâmicas familiares, saúde, entre outras, o que permitiu “um olhar mais preciso sobre a dinâmica social do concelho e a identificação das áreas que precisarão de maior atenção por parte do município”.

A autarca salientou que o estudo será “um guia orientador para as políticas e estratégias futuras do executivo municipal”.

Leia a nota de imprensa da CMF:

“A presidente da CMF destacou o compromisso do atual executivo ao nível do aumento dos apoios sociais com investimento previsto de 8 milhões de euros para 2025, num total de 25 milhões de euros neste mandato, o que representa um crescimento de 233% em relação a 2021. Ainda na área da educação, o apoio financeiro será reforçado, com 3 milhões de euros previstos para 2025, num total de 12 milhões durante o mandato, refletindo um aumento de 60% desde 2021.

Por outro lado, realçou as ações realizadas, ao longo do mandato, ao nível da promoção de estilos de vida saudáveis e seguros, intervenções de sensibilização junto de escolas, jovens, famílias e seniores, e a capacitação de grupos vulneráveis com o objetivo de promover uma verdadeira inclusão social. Além disso, referiu ainda o novo Plano Municipal para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que será submetido a consulta pública ainda este mês, apresentando 5 eixos de intervenção, 14 objetivos operacionais e 63 medidas.

Registe-se algumas das principais conclusões do estudo, nomeadamente a elevada perceção de segurança na cidade, com 92% dos jovens e 83% dos adultos a declararem sentir-se seguros, dai a edil afirmar que “o Funchal é uma cidade segura”, reforçando que os dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) mostram uma quebra da criminalidade violenta no concelho. Contudo, alertou para o aumento de três tipos de crimes, como a violência doméstica, a condução sob o efeito de álcool com uma taxa igual ou superior a 1,2 , e as burlas informáticas.

O diagnóstico que contou com uma amostra de 859 participantes e que tem vindo a ser elaborado desde 2023, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, visa a realização de um diagnóstico exploratório da situação social no concelho, assinalando fragilidades e apontando caminhos para o trabalho futuro, em conjunto com todas as entidades, em prol duma sociedade mais justa e igualitária.”