Já no período da ordem do dia, Cristina Pedra assumiu-se como presidente não eleita, lembrando que Miguel Silva Gouveia também o foi, quando “Paulo Cafôfo abandonou os munícipes” para tentar a presidência do governo regional.

“À politica o que é da politica, à justiça o que é da justiça”, reforçou, lembrando a expressão dos votos nas últimas eleições autárquicas na coligação PSD/CDS ‘Funchal sempre à frente’.