O recém-nomeado 2.º Comandante da zona Militar da Madeira, Nelson Couto Gomes, foi hoje recebido em audiência de apresentação de cumprimentos, pelo Representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto.

Coronel de infantaria, o militar apresenta um extenso currículo, tendo exercido funções em várias Unidades do Exército e desempenhado quatro comissões no estrangeiro, e encara com entusiasmo a sua missão na Região Autónoma da Madeira.

No decurso deste encontro, o juiz conselheiro desejou ao coronel Nelson Couto Gomes as maiores felicidades no desempenho da missão, salientando que considera que as Forças Armadas, e em particular o Exército, têm assumido um papel estruturante na construção da Autonomia, sobretudo pelo apoio à Comunidade em momentos de calamidades naturais, como ocorreu após a aluvião de 20 de fevereiro de 2010 ou nos Incêndios de 2016, bem como no aprontamento de contingentes militares preparados na Região para intervenção em operações de manutenção de paz em território estrangeiro.