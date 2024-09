As novas tabelas de retenção na fonte, aprovadas pelo Governo da República, as quais serão adaptadas à Madeira através de decreto-regional, significa “uma devolução de 6,5 ME aos contribuintes”, quis frisar esta manhã o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque adiantou que “vai acrescer a redução que está consubstanciada neste orçamento de 29.9 ME”.

Contas feitas, os contribuintes vão receber, além dos 29.9ME que está previsto, uma redução adicional de 6,5 milhões de euros, segundo a estimativa do Governo Regional.

O presidente falava à margem da cerimónia relativa à edição deste ano do Poliempreende no âmbito da Final Nacional do Concurso, a acontecer no Funchal e que esta manhã teve um momento de cerimónia no edifício da reitoria da Universidade Da Madeira (UMa).