Porto Santo em destaque na edição de hoje do JM. ‘Contratos de dez anos e ligações a Canárias’ é a manchete. A concessão da rota entre a Madeira e o Porto Santo deve ser alargada de três para dez anos. A ideia é defendida pelo presidente autarquia porto-santense, como forma de dar maior confiança às companhias. Nuno Batista recomenda ainda uma aposta mais firmeno mercado das Canárias para atrair espanhóis.

’ANAFRE junta autarcas’ é outro destaque nesta edição. A notícia dá-nos conta de que o VII Encontro Regional vai decorrer no Porto Santoa meados de outubro e que em novembro, a Madeira recebe autarcas dos Açores.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’ levados o leitor numa viagem ao extremo norte da ilha. ‘Reservado para turistas’ é uma reportegam sobre a Ponte do Tristão, ‘dona’ de uma paisagem de encantar, muito promovida nas redes sociais.

Para ler em Ocorrências, ‘Incêndio destrói parte de casa no Estreito de Câmara de Lobos’ e ‘Jovem cai de segundo andar’. Estas são as chamadas à primeira página, há mais noticiário regional, nacional e internacional nesta edição, para além dos artigos de opinião, entre outras informações.

E porque este é o primeiro domingo do mês, a edição integra o JM Domingo Comes e Bebes, que assinala o Dia Mundial do Chocolate, comemorado hoje, dia 7 de julho. Fique também a par eventos gastronómicos em agenda.