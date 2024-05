A Estação do Monte acolhe, no dia 15 de agosto, os ‘contos a bordo’, uma sessão única de contos, enriquecida com música, que terá lugar às 11h00.

Esta experiência envolvente combina histórias fascinantes e curiosidades sobre a história do comboio com um acompanhamento musical, prometendo uma viagem imaginária desde a Estação do Pombal até à Estação do Terreiro da Luta.

O evento acontecerá na Estação do Monte e será criado e interpretado por Marlene Ribeiro, Andreia Baptista, Márcia Rodrigues e Elda Pedras. Destina-se a famílias e terá um número máximo de 25 participantes. A sessão ocorrerá no dia 15 de junho, às 11h, com uma duração de 45 minutos.

A organização convida as famílias a comparecerem ao evento.

A inscrição pode ser feita através da seguinte ligação: https://docs.google.com/forms/d/1S9oLGTelHEIeVKxUpy39ACpC785YS8nRNsfzWwoTOsY/edit