O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, investiu cerca de um milhão de euros nos últimos 8 anos em instrumentos, mobiliário e viaturas.

O número foi dado, esta manhã, por Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório, no âmbito da cerimónia de inauguração de um novo piano de cauda que visa a melhoria das condições de ensino.

Este novo instrumento, da marca Shigeru Kawai, modelo SK7, com um comprimento de 227 cm e peso de 400 kg, resulta de um investimento de 70 mil euros e vem substituir o mais antigo dos dois pianos de cauda presentes no Salão Nobre da sede, que já contava com 25 anos de serviço.

Este equipamento estará reservado para os alunos dos cursos profissionais, assim como para os discentes que fazem provas finais de piano do ensino especializado, para concertos, recitais, podendo ainda ser utilizado por pianistas internacionais que o peçam.

Carlos Gonçalves, que está no fim do seu mandado, realçou o facto de a instituição ter cerca de 1.200 instrumentos, 100 dos quais pianos. “É, de facto, um património vastíssimo e, para além disso, temos tido uma preocupação ao longo destes 8 anos em fazer manutenção constante dos instrumentos”, disse, referindo que, no que toca aos pianos, todos os anos durante 10 dias vêm à Madeira três técnicos de Lisboa para fazer a reparação e a afinação de todos estes equipamentos. Além disso, o Conservatório conta com um luthier de cordas, além de outro destinado ao sopro e percussão, que vem pelo menos uma vez por ano para proceder à reparação dos instrumentos de cordas.

Na ocasião, Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, que também marcou presença no evento, relevou a nova aquisição e o esforço que o Conservatório tem feito em dotar a instituição de equipamentos que possam melhorar a simbiose entre quem ensina e quem aprende.

“Este piano vem aumentar esta competência que já está instalada no Conservatório e vem proporcionar melhores condições”, reforçou.