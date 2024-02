Conselho de Governo reúne-se esta tarde

Decorre neste momento, na Quinta Vigia, o Conselho de Governo, sob a presidência de Miguel Albuquerque.

Esta é a reunião semanal do executivo Regional, mais uma na condição de governo de gestão.

A reunião, por coincidência, acontece um dia depois de se saber do despacho do juiz que ordenou a libertação dos arguidos Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia com Termo de Identidade e Residência (TIR).

Ontem, reagindo à medida aplicada, Miguel Albuquerque afirmou-se satisfeito pelo facto de terem acabado as três semanas de detenção a que os arguidos estiveram sujeitos e pela medida aplicada.

Disse também que sempre acreditou na lisura de Pedro Calado e no profissionalismo dos dois empresários. Aos três endereçou um abraço solidário e lamentou o sofrimento dos familiares.