Bom dia!

- Prossegue, hoje, a partir das 9h00, a visita da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, com uma visita a São Vicente, ao Juízo de Proximidade, de seguida ao Tribunal da Ponta do Sol, depois, ao Santo da Serra. Às 13h00, a Ministra da Justiça almoça na Quinta Vigia com o Presidente do Governo Regional.

- Pelas 9h30, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, realiza-se a conferência “Retratos da Diversidade”, para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro), instituído em 1998 pela Organização das Nações Unidas (ONU), e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (9 de dezembro).

- O Presidente do Governo Regional visita, às 11h30, a empresa GoClick, Lda., em São Martinho.

- Arranca às 14h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), a conferência com o tema “Prevenir, Apoiar e Cuidar”, que assinala o Dia Mundial da Luta Contra a Sida, celebrado a 1 de dezembro.

- O Balcão da Inclusão, um novo serviço da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, na Loja do Cidadão, balcão 12, no Funchal, recebe a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às 16h00.

- A inauguração da exposição de Rita Rodrigues com o título “Outras orografias”, está agendada para as 17h00, na Galeria dos Prazeres.