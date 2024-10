Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 9h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 10 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O Centro de Química da Madeira realiza, entre hoje e amanhã, o seu 11.º Encontro Anual. O evento terá lugar no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. A cerimónia de abertura está marcada para as 9h30, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a cônsul-geral da República Bolivariana da Venezuela na RAM, Carol Delgado.

* Às 11h00, está prevista a inauguração da exposição-investigação ‘Atlas do Planeamento’, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 16h30 a nova estrada de ligação entre o Ribeiro da Alforra e o Limoeiro, em Câmara de Lobos.

* A exposição ‘Olhares da Resistência – Uma Homenagem aos Defensores da Ucrânia’, composta por 33 imagens, é inaugurada hoje, às 17h00, na Reitoria da UMa, Colégio dos Jesuítas. Esta exposição procura retratar a força, a coragem e o sacrifício dos homens e das mulheres que defendem a Ucrânia, naquele que é um dos capítulos mais desafiantes da história recente daquele país.

* A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, preside pelas 17h30 à sessão de abertura da Universidade Sénior do Caniço, que terá lugar no Núcleo Museológico da Casa do Povo do Caniço.

* A Galeria Anjos Teixeira promove hoje, na Rua João de Deus, nº 12, uma exposição com desenhos e caricaturas de José Vilhena, intitulada ‘Passam os tempos, ficam as vontades...’, cuja abertura está marcada para as 19h00.

* A Teatro Feiticeiro do Norte leva ao palco do Balcão de Cristal, na Zona Velha do Funchal, pelas 21h00, a peça ‘Um drama de cozinha para um país fascista’, de Martim Pedroso.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje um concerto de música de câmara pelo Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, pelas 21h00, no Hotel Royal Savoy, do Grupo Savoy Signature.