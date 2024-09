Bom dia e bom fim de semana!

- Às 17h00, o Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, recebe o concerto do Trio Zargo, no âmbito do projeto ‘Da Vinha ao Lagar’.

- A Festa Branca, no Clube Naval do Funchal, abre as portas às 18h00. Será uma noite recheada de animação, onde atuarão os DJs Vítor Freitas, Sérgio Soares e OXY, entre as 19h30 e as 21h00, o palco está reservado para a Banda Akoustic Junkies.

- Às 18h00, nas Adegas Blandy’s Wine Lodge, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o Quinteto de Metais o MadBrass5.

- Provas comentadas com produtores convidados do Wine Lounge, na Praça do Povo, e animação musical marcam o penúltimo dia da Festa do Vinho, a partir das 19h00.

- No Largo da Igreja, em Machico, há cinema ao ar livre às 21h00. Esta noite, pode assistir ao filme “O Mercador das Quatro Estações” de Rainer Werner Fassbinder, 1972.

- Pelas 21h00, no auditório do Jardim Municipal, realiza-se o concerto de abertura do ano letivo do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, protagonizado pela Orquestra Jazz.

- Começa às 21h00, no Largo da Capela de São Roque, em Machico, o concerto do Grupo “A Caçoar” e ensemble vocal AGC “Flores de Maio, integrado na iniciativa “Noites Musicais”.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, às 22hoo, atua a banda regional Dreaming of a Landscape, no âmbito da iniciativa ‘Concertos L’.