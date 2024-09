Bom dia! É quinta-feira!

* O Conselho Executivo da Escola Secundária de Francisco Franco promove hoje a partir das 9h00, uma cerimónia de boas-vindas aos alunos que vão frequentar o 10.º ano pela primeira vez.

* A Startup Madeira, promove a conferência “Tecnologia e Inovação: Oportunidades de impacto e capacitação” a decorrer hoje, entre as 9h15 e as 12h30, no Museu Casa da Luz. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na abertura oficial do evento.

* A ACIF-CCIM realiza uma sessão alusiva à exportação e à internacionalização, que terá lugar pelas 9h15, à Rua dos Aranhas, nº 26.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente pelas 9h40, na cerimónia de abertura do ano letivo 2024/2025 da Escola Básica e Secundária de Machico.

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe pelas 10h00, em audiência, a Direção da Associação Movimento Nacional – TVDE, presidida por Victor Soares.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana, vai começar às 10h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com 18 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00, as obras da primeira fase da “Nova Ligação Quebradas/Amparo”, que consistem na execução de uma ligação viária entre o Nó das Quebradas e a Avenida do Amparo.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol, vai começar às 15h30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai realizar hoje, pelas 17h00, no Salão Nobre, uma sessão de esclarecimento sobre a Taxa Municipal Turística que entrou em vigor no passado dia 5 de setembro. Trata-se de uma sessão dirigida aos operadores e agentes económicos do setor para esclarecer todas as dúvidas sobre esta temática, nomeadamente, o processo de inscrição e preenchimento na plataforma criada para o efeito.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto da Orquestra de Cordas “Madeira Camerata”, sob a direção musical do violinista Norberto Gomes, a ter lugar pelas 21h00, no Hotel Royal Savoy.