Prossegue o 19.º Congresso Regional do CDS-PP, a ter lugar no hotel VidaMar, no Funchal.

Hoje, após o anúncio das listas candidatas aos órgãos do CDS-PP Madeira, é hora da votação que se estende até pelas 11h30.

O ambiente é, a esta hora da amanhã, de pouco movimento.

Mas, vamos a detalhes: a Comissão Política Regional tem uma lista, a liderada José Manuel Rodrigues, segue-se a Mesa do Congresso, com lista encabeçada pelo histórico militante centrista, Ricardo Vieira, a Comissão de Fiscalização e Disciplina, Mesa do Conselho Regional e, a única com duas listas, note-se, é o Conselho Regional.

Recorde-se que este congresso regional fica marcado pela alteração dos estatutos, com apresentação de proposta para extinção do cargo de presidente do partido e passando apenas a vigorar o cargo de presidente da comissão política, recuando, assim, a um passado recente.

Resumindo, o primeiro dia de congresso foi de mobilização dos militantes que se mostraram unidos em torno dos princípios que norteiam os centristas e do apoio a José Manuel Rodrigues que hoje será eleito presidente do partido.

Ele que não foi de meias medidas no dia de ontem. Dirigiu-se aos “barões do PSD-M” que “dormem” a pensar nele, deixando inequívoco que o CDS-PP não será mais “muleta de ninguém”. José Manuel Rodrigues não poupou nas palavras e deixou o recado, direto ao PSD, evidenciando que estes não respeitaram os centristas.

A “vivacidade” do CDS foi enfatizada nas palavras do presidente cessante, Rui Barreto. Afirmou sair “em paz”.