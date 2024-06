Confraria Enogastronómica leva preocupações a Cláudia Monteiro de Aguiar

O presidente da Confraria Enogastronómica da Madeira esteve hoje, em Lisboa, reunido com a secretária de Estado das Pescas, a madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar.

Nesta reunião, segundo Alcides Nóbrega, foram abordados vários assuntos, como a questão da gata de Câmara de Lobos e a escassez de atum.

Alcides Nóbrega falou com a governante também na condição de presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, pelo que também abordou a escassez da lampreia, muito apreciada em algumas regiões do país, nomeadamente no Minho e na Beira Litoral (Penacova e Montemor-o-Velho).

“Foi uma reunião simpática, com uma secretária de Estado madeirense muito empenhada”, declarou ao JM.

Futuramente, este responsável terá uma reunião com o secretário de Estado da Agricultura, com quem abordará outras questões, como os impostos aplicados a produtos tradicionais, como rum, sidra, espumantes e champanhe e a troca do mel de cana por melaço no fabrico de bolo de mel e de broas.

Na reunião com Cláudia Monteiro de Aguiar, participou também a empresária madeirense e confreira da Enogastronómica, Iolanda Silva, radicada em Lisboa, onde tem uma empresa que se dedica à comercialização de produtos regionais, não só da Madeira, como dos Açores e de outras regiões do país.